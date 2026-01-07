Mucha lluvia y fuertes vientos: a qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires este miércoles 7 de enero, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles acerca de las previsiones de la jornada, que tendrán precipitaciones fuertes, además de importantes ráfagas.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA

La semana en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y sus alrededores se ve atravesada por las tormentas que se esperan para este miércoles 7 de enero. Sin embargo, el pronóstico advirtió detalles valiosos, como el momento en que comenzarán las lluvias.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se darán tormentas aisladas que estarán acompañadas por ráfagas de viento a lo largo de la jornada.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Tormentas: a qué hora llueve en Buenos Aires este miércoles 7 de enero

En detalle, se informó que las lluvias comenzarán desde la mañana, con tormentas aisladas hasta la tarde en el territorio porteño. Para la noche, se espera que esté ventoso, con importantes cifras de ráfagas.

A la tarde, las ráfagas tocarán los 50 kilómetros por hora, mientras que a la noche aumentarán a 59, algo que tendrá un impacto leve en la temperatura. Justamente, este miércoles 7 se dará una mínima de 19° y una máxima de 28°.

Se esperan tormentas este miércoles 7 de enero. Foto: SMN

Está cifra bajará durante el jueves 8, ya que habrá una variación de entre 17° y 25° en el termómetro, con una nubosidad variada. Tanto por la madrugada como la madrugada, estará mayormente nublado y nublado para el resto del día. También habrá ráfagas de viento desde la madrugada hasta la noche, de entre 42 y 59 kilómetros por hora.

El viento será protagonista este jueves 8 en Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo estará el clima durante esta semana en Buenos Aires

Miércoles 7 : el día estará protagonizado por lluvias, con chaparrones desde la madrugada que pasarán a ser tormentas aisladas desde la mañana. Junto con una variación de la temperatura de entre 19° y 28°, se darán ráfagas de viento en las últimas horas.

Jueves 8 : temperatura en descenso con mínimas que tocarán los 17°C y condiciones más agradables con cielo entre mayormente nublado y nublado.

Viernes 9 : con cielo nublado a lo largo de toda la jornada, sin condiciones de lluvia generalizadas, y temperaturas moderadas (máximas en torno a 24–25°C).

Sábado 10 : posibilidad de chubascos o lluvias más notorias en la mañana y un ambiente más fresco, con máximas alrededor de 22 y 23°C.

Domingo 11: el clima tenderá a mejorar con cielo parcialmente soleado y temperaturas subiendo de nuevo hacia los 28°C en la tarde.

Recomendaciones ante las tormentas, según el SMN