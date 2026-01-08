Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Reporte diario

jueves, 8 de enero de 2026, 06:03

Hoy en Jujuy, el clima se presenta con características de un día primaveral. Se anticipa que por la mañana habrá condiciones parcialmente nubosas, con una temperatura mínima de 4.2°C. La humedad máxima será del 85%, mientras que los vientos serán significativos, alcanzando velocidades de hasta 6 km/h. Así, el día comenzará con cielos claros y un ambiente fresco, ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, la situación climática continuará con el cielo parcialmente cubierto y una sensación agradable en el ambiente. Se espera que la temperatura aumente hasta un máximo de 18.4°C, convirtiéndose en una tarde perfecta para paseos o encuentros al aire libre. Los vientos pueden incrementar ligeramente en su intensidad, llegando a alcanzar los 10 km/h, por lo que se sugiere tener precaución al realizar actividades en espacios abiertos. Con estas condiciones, Jujuy se mantendrá bastante acogedora y sin cambios drásticos en el clima durante este jueves.