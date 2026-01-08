Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Reporte diario

Hoy en Jujuy, el clima se presenta con características de un día primaveral. Se anticipa que por la mañana habrá condiciones parcialmente nubosas, con una temperatura mínima de 4.2°C. La humedad máxima será del 85%, mientras que los vientos serán significativos, alcanzando velocidades de hasta 6 km/h. Así, el día comenzará con cielos claros y un ambiente fresco, ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, la situación climática continuará con el cielo parcialmente cubierto y una sensación agradable en el ambiente. Se espera que la temperatura aumente hasta un máximo de 18.4°C, convirtiéndose en una tarde perfecta para paseos o encuentros al aire libre. Los vientos pueden incrementar ligeramente en su intensidad, llegando a alcanzar los 10 km/h, por lo que se sugiere tener precaución al realizar actividades en espacios abiertos. Con estas condiciones, Jujuy se mantendrá bastante acogedora y sin cambios drásticos en el clima durante este jueves.