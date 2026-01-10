Esta clima mañana en La Pampa, las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas son de 7.1°C, mientras que la humedad alcanzará niveles del 40%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 14 km/h, lo cual es considerado una brisa suave, y no se espera precipitaciones. Sin embargo, no olvide considerar que las condiciones pueden cambiar.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En horas de la tarde y la noche, se anticipa que el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, y las temperaturas aumentarán hasta los 18.4°C. La velocidad del viento también incrementará levemente, alcanzando rachas de hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer una brisa fresca para quienes salgan. La humedad se mantendrá constante en 40%, ofreciendo un clima estable y sin precipitaciones.

Es un buen día para disfrutar al aire libre, pero siempre lleva abrigo ligero para las rachas de viento.