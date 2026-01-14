Alerta amarilla por calor extremo en el AMBA. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles otra alerta amarilla por calor extremo para en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a causa de las persistentes temperaturas extremas que se extenderán hasta el jueves 15 de enero de 2026.

La alerta amarilla implica un riesgo leve a moderado para la salud, que puede afectar especialmente a los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Se prevé que las máximas alcancen entre 35° y 37°.

Las zonas más afectadas a las altas temperaturas son el oeste y norte del conurbano, donde históricamente se registran los valores más elevados.

Durante este periodo, el SMN advierte que es crucial evitar la exposición al sol entre las 10 y 16 horas, mantener una hidratación constante (incluso sin sed), no realizar actividad física intensa en horarios centrales, y usar ropa clara y liviana.

También, es importante prestar atención a los síntomas del golpe de calor: confusión, dolor de cabeza, fiebre alta, mareos, y piel seca y enrojecida. Frente a estos signos, se recomiendan: ubicar a la persona en un lugar fresco, hidratarla, enfriar su cuerpo con paños húmedos y consultar a un médico de inmediato.

Alerta amarilla en la Argentina: las provincias afectadas

Además de Buenos Aires, la ola de calor se refleja en otras provincias del país, donde se emitieron alertas amarillas y naranjas por diferentes fenómenos meteorológicos. Córdoba, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Fe, son las provincias afectadas por fuertes lluvias y tormentas.

Por su parte, Mendoza y San Luis están atravesadas por un alerta naranja a causa de las tormentas aisladas fuertes y algunas, localmente severas. Al viento Zonda que atravesará al territorio mendocino, se suman diversas provincias patagónicas que estarán atravesadas por importantes ráfagas de viento acompañado de lluvias.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes