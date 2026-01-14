Ola de calor en Buenos Aires. Foto: Télam

Tras las falsas advertencias por lluvias del martes 13, el pronóstico renovó sus previsiones para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En este marco, sigue la ola de calor, por lo que hay una alerta vigente para este miércoles 14 de enero y hay que estar atento a distintos consejos.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se espera otra jornada con altas temperaturas sobre el AMBA. La máxima pone en alerta a los habitantes, por lo que se deben tomar recaudos.

Ola de calor, Buenos Aires. Foto: Télam

La preocupante máxima este miércoles 14 de enero

En detalle, se informó que hay una alerta amarilla por temperaturas extremas en Buenos Aires. La máxima estará en 34° durante la tarde, aunque se estima que la sensación térmica será aún más alta.

Mientras la mínima esperada es de 23°, se informó que la nubosidad será variada. Durante la mañana estará algo nublado, para pasar a parcialmente nublado desde la tarde.

Sigue la ola de calor sobre Buenos Aires. Foto: SMN

La advertencia emitida por el SMN indica que las temperaturas esperadas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Cuándo llueve en Buenos Aires

Cabe recordar que el jueves 15 de enero puede ser un alivio para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien se esperan temperaturas similares, están anunciadas tormentas aisladas por la tarde que bajarán el termómetro.

Con una nubosidad entre parcialmente y mayormente nublado para el resto del día, las precipitaciones significarán un descenso en la temperatura del viernes 16. Las cifras esperadas para el último día de la semana se ubican entre los 18° y 28°.

Este jueves se esperan nuevas tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

Recomendaciones ante una ola de calor, según el Servicio Meteorológico Nacional

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: