Alerta amarilla por tormentas fuertes. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Luego de una jornada marcada por un temporal avasallante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla debido al avance de un frente de tormentas fuertes que atravesará a cuatro provincias argentinas este miércoles 18 de marzo. Según el reporte, se prevén fenómenos climáticos de diversa magnitud, actividad eléctrica y hasta posible caída de granizo.

Además, las autoridades emitieron una serie de advertencias para garantizar la seguridad de los ciudadanos, entre las cuales se ruega evitar desplazamientos que no sean de carácter urgente y estar atentos a posibles anegamientos o caída de objetos por las fuertes ráfagas de viento.

Temporal y lluvias en CABA. Video: X @feeliortiz

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

Según el SMN, las provincias que estarán bajo alerta amarilla este miércoles 17 de marzo son Salta, Jujuy, Tucumán y Formosa.

El organismo meteorológico indicó que para estos territorios se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Cuándo vuelve la lluvia a Buenos Aires

Según el SMN, existen probabilidades de que el sábado 21 de marzo vuelva a llover el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para ese día, se espera una mínima de 21 °C y una máxima de 26 °C.

Clima extendido para Buenos Aires

Miércoles 18 de marzo : mínima de 17 °C y máxima de 26 °C. Cielo algo nublado sobre el final del día. A la madrugada, se esperan 10% de probabilidades de lluvias y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Jueves 19 de marzo : mínima de 18 °C y máxima de 27 °C. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

Viernes 20 de marzo : cielo mayormente nublado con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 28 °C. A la madrugada, se esperan 10% de probabilidades de lluvias.

Sábado 21 de marzo : mínima de 21 °C y máxima de 26 °C. Se esperan tormentas aisladas al comienzo del día.

Domingo 22 de marzo: cielo ligeramente nublado, con una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C.

Lluvias y cielo nublado en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas