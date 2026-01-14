Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores continuará con altas temperaturas, pero no podrá escaparle a las lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos días el clima estará caluroso con probabilidades de precipitaciones.

En ese sentido, el SMN indicó que se esperan tormentas aisladas para el jueves 15 de enero. La lluvia comenzará a la tarde y hará que descienda la temperatura de 33 a 25 grados. De manera inmediata, este miércoles 14 se espera una jornada marcada por el calor, con una mínima de 23 °C y una máxima de 34 °C.

Lluvia y calor en la Ciudad. Foto: Unsplash.

Calor y lluvia: cómo estará el clima esta semana

Miércoles 14 de enero : mínima de 23 °C y máxima de 34 °C. Cielo parcialmente nublado, con vientos de entre 13 y 31 kilómetros por hora. Sin lluvias.

Jueves 15 de enero : mínima de 25 °C y máxima de 33 °C. Predomina el cielo mayormente nublado, con vientos de entre 13 y 31 km/h. Se esperan tormentas aisladas por la tarde.

Viernes 16 de enero : mínima de 18 °C y máxima de 28 °C. Cielo ligeramente nublado, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin lluvias.

Sábado 17 de enero : mínima de 19 °C y máxima de 32 °C. Cielo algo nublado, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias.

Domingo 18 de enero: mínima de 19 °C y máxima de 28 °C. Cielo parcialmente nublado, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin lluvias.

Recomendaciones ante una ola de calor, según el Servicio Meteorológico Nacional

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: