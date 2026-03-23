Alerta naranja por tormentas en el norte del país y alerta amarilla por ráfagas de viento en el sur. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes tormentas para las provincias de Chaco y Corrientes, mientras que en el sur rige una alerta amarilla por vientos intensos en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Según informó el organismo climático, las tormentas en el norte del país persistirán al menos hasta la mañana del martes de 24 marzo, con lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

Las tormentas en el norte del país persistirán al menos hasta la mañana del martes de 24 marzo. Foto: Foto generada con IA

En Chaco, las zonas alcanzadas por la alerta incluyen los departamentos de: Bermejo, General Donovan, Libertad, Presidencia de la Plaza, Primero de Mayo, San Fernando, Sargento Cabral y Tapenagá.

En tanto, en Corrientes se encuentran bajo advertencia: Berón de Astrada, Concepción, Corrientes, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, San Cosme, San Luis del Palmar y San Miguel.

Las medidas de precaución ante fuertes tormentas

Entre las principales indicaciones se destacan permanecer en construcciones cerradas (como viviendas, escuelas o edificios públicos), desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua, y evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.

También, se aconseja mantenerse alejado de artefactos eléctricos y no utilizar teléfonos con cable durante las tormentas. En caso de encontrarse al aire libre, se recomienda buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado. Para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, es fundamental no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Alerta amarilla por vientos en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

En el sur del país rige alerta amarilla por vientos en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Foto: IA/Canal26

Por otro lado, en el sur del país rige alerta amarilla por vientos en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. De acuerdo con el informe del SMN, se prevén ráfagas que podrían superar los 90 km/h, un fenómeno que puede provocar daños y generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes