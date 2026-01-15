Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas y hasta qué hora llueve
En medio de una ola de calor que golpea con fuerza a la provincia, hay expectativa por la llegada de las lluvias anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional.
La ola de calor golpea con fuerza a Buenos Aires, por lo que hay mucha expectativa por la llegada de las tormentas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves 15 de enero.
En esa línea, el SMN lanzó una alerta amarilla en diferentes localidades de la provincia, donde se esperan fuertes precipitaciones que servirán para disminuir la temperatura. En detalle, el ente climático indicó que las tormentas aisladas impactarán durante la tarde y se extenderán hasta la noche.
Las zonas afectadas por las tormentas en Buenos Aires
- Brandsen
- Cañuelas
- Castelli
- Chascomus
- Dolores
- Esteban Echeverría
- Ezeiza
- Florencio Varela
- General Rodríguez
- La Matanza
- La Plata
- Berisso
- Chascomús
- Ensenada
- Magdalena
- Punta Indio
- Lezama
- Luján
- Magdalena
- Marcos Paz
- Merlo
- Moreno
- Pte Perón
- Carmen de Areco
- Chacabuco
- Chivilcoy
- General Las Heras
- Mercedes
- Navarro
- San Antonio de Giles
- Salto
- Suipacha
- General Belgrano
- General Paz
- Las Flores
- Lobos
- Navarro
- Pila
- Roque Pérez
- S. M. del Monte
Las localidades de la Costa Atlántica afectadas por las lluvias
- General Guido
- Madariaga
- General Lavalle
- Maipú
- Partido de la Costa
- Pinamar
- Tordillo
- Villa Gesell
En estas localidades se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Además, el SMN indicó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante la llegada de tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.