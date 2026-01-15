Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA

La ola de calor golpea con fuerza a Buenos Aires, por lo que hay mucha expectativa por la llegada de las tormentas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves 15 de enero.

En esa línea, el SMN lanzó una alerta amarilla en diferentes localidades de la provincia, donde se esperan fuertes precipitaciones que servirán para disminuir la temperatura. En detalle, el ente climático indicó que las tormentas aisladas impactarán durante la tarde y se extenderán hasta la noche.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Las zonas afectadas por las tormentas en Buenos Aires

Brandsen

Cañuelas

Castelli

Chascomus

Dolores

Esteban Echeverría

Ezeiza

Florencio Varela

General Rodríguez

La Matanza

La Plata

Berisso

Chascomús

Ensenada

Magdalena

Punta Indio

Lezama

Luján

Magdalena

Marcos Paz

Merlo

Moreno

Pte Perón

Carmen de Areco

Chacabuco

Chivilcoy

General Las Heras

Mercedes

Navarro

San Antonio de Giles

Salto

Suipacha

General Belgrano

General Paz

Las Flores

Lobos

Navarro

Pila

Roque Pérez

S. M. del Monte

Las localidades de la Costa Atlántica afectadas por las lluvias

General Guido

Madariaga

General Lavalle

Maipú

Partido de la Costa

Pinamar

Tordillo

Villa Gesell

En estas localidades se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, el SMN indicó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante la llegada de tormentas