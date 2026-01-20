Calor, clima, ola de calor. Foto: Reuters/Tita Barros

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores presenta un aumento sostenido en las temperaturas, por lo que puede darse una nueva ola de calor. Por esto mismo, una duda recurrente tiene que ver con el momento en que mermarán estas cifras.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el pronóstico extendido puede dar pistas valiosas sobre las condiciones de los próximos días. Además, hay una mala noticia para aquellos que no disfrutan del calor.

Ola de calor. Foto: Reuters

Hasta cuándo sigue la ola de calor en Buenos Aires

Las previsiones que muestra el SMN indican que no hay certezas de cuándo aflojará la ola de calor en Buenos Aires, ya que hasta el lunes 26 de enero se esperan cifras por encima de los 30° en las máximas.

Por ende, hay que extremar los cuidados, ya que el calor se hará sentir en Buenos Aires y pueden darse golpes de calor y otras complicaciones vinculadas a este fenómeno.

El clima extendido en Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo estará el clima durante la semana en Buenos Aires

Martes 20 de enero : cielo despejado a algo nublado durante la jornada. Se espera una mínima de 19° y una máxima de 29°, con vientos del noreste durante gran parte del día.

Miércoles 21 de enero : cielo algo nublado, con mínima de 21° y máxima de 31°. Se esperan vientos del norte y el este, a velocidades entre 23 y 31 km/h.

Jueves 22 de enero : la mínima será de 22° y la máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se pronostican vientos del norte y el este a lo largo del día.

Viernes 23 de enero : cielo parcialmente nublado, con mínima de 22° y máxima de 32°, con vientos que soplarán desde el norte durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche lo harán desde el este.

Sábado 24 de enero : mínima de 22° y máxima de 32°. Cielo parcialmente nublado, con vientos del norte y el este durante toda la jornada.

Domingo 25 de enero : cielo parcialmente nublado, con mínima de 22° y máxima de 32°. Se esperan vientos del sector este a velocidades entre 23 y 31 km/h.

Lunes 26 de enero: con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, la temperatura mínima será de 23° y la máxima de 32° y los vientos serán leves.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas