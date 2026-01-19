Canal 26
Por Canal 26
lunes, 19 de enero de 2026, 23:30
El calor extremo y las altas temperaturas vuelven al AMBA.
El calor extremo y las altas temperaturas vuelven al AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del clima para esta semana, en la que regresará el calor extremo y las altas temperaturas, a partir del miércoles 21 de enero de 2026.

Durante la tarde de este lunes 19 de enero, la máxima será de 25°, con cielo ligeramente nublado y vientos del este a velocidades entre 13 y 22 km/h.

El clima primaveral no continuará durante la semana, que volverá a tener altas temperaturas.

Finalmente, en la noche se espera un cielo despejado, con una temperatura de 20°. Los vientos seguirán soplando del este a velocidades entre 23 y 31 km/h.

El pronóstico del tiempo para esta semana

  • Martes 20 de enero: cielo despejado a algo nublado durante la jornada. Se espera una mínima de 19° y una máxima de 29°, con vientos del noreste durante gran parte del día.
  • Miércoles 21 de enero: cielo algo nublado, con mínima de 21° y máxima de 31°. Se esperan vientos del norte y el este, a velocidades entre 23 y 31 km/h.
  • Jueves 22 de enero: la mínima será de 22° y la máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se pronostican vientos del norte y el este a lo largo del día.
  • Viernes 23 de enero: cielo parcialmente nublado, con mínima de 22° y máxima de 32°, con vientos que soplarán desde el norte durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche lo harán desde el este.
  • Sábado 24 de enero: mínima de 22° y máxima de 32°. Cielo parcialmente nublado, con vientos del norte y el este durante toda la jornada.
  • Domingo 25 de enero: cielo parcialmente nublado, con mínima de 22° y máxima de 32°. Se esperan vientos del sector este a velocidades entre 23 y 31 km/h.
La semana tendrá varios días con temperaturas superiores a los 30°.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

  1. Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  2. Evitar comidas muy abundantes.
  3. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
  4. Ingerir frutas y verduras.
  5. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
  6. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  7. Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
  8. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
  9. Reducir la actividad física.
  10. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.