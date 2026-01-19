El calor extremo y las altas temperaturas vuelven al AMBA:

El calor extremo y las altas temperaturas vuelven al AMBA. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del clima para esta semana, en la que regresará el calor extremo y las altas temperaturas, a partir del miércoles 21 de enero de 2026.

Durante la tarde de este lunes 19 de enero, la máxima será de 25°, con cielo ligeramente nublado y vientos del este a velocidades entre 13 y 22 km/h.

El clima primaveral no continuará durante la semana, que volverá a tener altas temperaturas. Foto: NA (Damián Dopacio)

Finalmente, en la noche se espera un cielo despejado, con una temperatura de 20°. Los vientos seguirán soplando del este a velocidades entre 23 y 31 km/h.

El pronóstico del tiempo para esta semana

Martes 20 de enero : cielo despejado a algo nublado durante la jornada. Se espera una mínima de 19° y una máxima de 29°, con vientos del noreste durante gran parte del día.

Miércoles 21 de enero : cielo algo nublado, con mínima de 21° y máxima de 31°. Se esperan vientos del norte y el este, a velocidades entre 23 y 31 km/h.

Jueves 22 de enero : la mínima será de 22° y la máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se pronostican vientos del norte y el este a lo largo del día.

Viernes 23 de enero : cielo parcialmente nublado, con mínima de 22° y máxima de 32°, con vientos que soplarán desde el norte durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche lo harán desde el este.

Sábado 24 de enero : mínima de 22° y máxima de 32°. Cielo parcialmente nublado, con vientos del norte y el este durante toda la jornada.

Domingo 25 de enero: cielo parcialmente nublado, con mínima de 22° y máxima de 32°. Se esperan vientos del sector este a velocidades entre 23 y 31 km/h.

La semana tendrá varios días con temperaturas superiores a los 30°. Foto: NA (Daniel Vides)

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. Evitar comidas muy abundantes. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas. Ingerir frutas y verduras. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas). Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo. Reducir la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes