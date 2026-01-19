El calor extremo y las altas temperaturas vuelven al AMBA: el pronóstico del tiempo extendido y qué día de la semana la ciudad será “un horno”
El organismo climático adelantó que el clima de otoño llegará a su fin después de un agradable fin de semana con temperaturas que no superaron los 30 grados. Conocé las recomendaciones para estar listo y evitar un posible golpe de calor.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del clima para esta semana, en la que regresará el calor extremo y las altas temperaturas, a partir del miércoles 21 de enero de 2026.
Durante la tarde de este lunes 19 de enero, la máxima será de 25°, con cielo ligeramente nublado y vientos del este a velocidades entre 13 y 22 km/h.
Finalmente, en la noche se espera un cielo despejado, con una temperatura de 20°. Los vientos seguirán soplando del este a velocidades entre 23 y 31 km/h.
El pronóstico del tiempo para esta semana
- Martes 20 de enero: cielo despejado a algo nublado durante la jornada. Se espera una mínima de 19° y una máxima de 29°, con vientos del noreste durante gran parte del día.
- Miércoles 21 de enero: cielo algo nublado, con mínima de 21° y máxima de 31°. Se esperan vientos del norte y el este, a velocidades entre 23 y 31 km/h.
- Jueves 22 de enero: la mínima será de 22° y la máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se pronostican vientos del norte y el este a lo largo del día.
- Viernes 23 de enero: cielo parcialmente nublado, con mínima de 22° y máxima de 32°, con vientos que soplarán desde el norte durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche lo harán desde el este.
- Sábado 24 de enero: mínima de 22° y máxima de 32°. Cielo parcialmente nublado, con vientos del norte y el este durante toda la jornada.
- Domingo 25 de enero: cielo parcialmente nublado, con mínima de 22° y máxima de 32°. Se esperan vientos del sector este a velocidades entre 23 y 31 km/h.
10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
Recomendaciones del SMN por vientos fuertes
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Evitá actividades al aire libre.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.