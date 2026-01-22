Avanza sobre Buenos Aires un frente con tormentas eléctricas, ráfagas de vientos y granizo:

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

En medio de la ola de calor que azota a gran parte de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para Buenos Aires y otras provincias por tormentas durante este jueves 22 de enero, las cuales estarán acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

La alerta meteorológica del SMN se encuentra vigente para toda la jornada. Durante la misma, se espera un fuerte diluvio junto con fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Lluvias y tormentas. Foto: Freepik

Las zonas de Buenos Aires afectadas por tormentas eléctricas

Las zonas de Buenos Aires bajo alerta por tormentas son:

Costa de Bahía Blanca, Costa de Coronel Dorrego, Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Costa de Villarino, Monte Hermoso, Costa de Patagones, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra y Zona baja de Tornquist.

Cómo va a estar el clima el resto de la semana en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad, el clima estará marcado por una alerta por temperaturas extremas:

Jueves 22 de enero : mínima de 23 °C y máxima de 32 °C. Cielo entre algo y ligeramente nublado, con ráfagas de vientos que podrán alcanzar los 50 km/h durante la noche.

Viernes 23 de enero : mínima de 24 °C y máxima de 33 °C. Cielo parcialmente nublado todo el día y ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y noche.

Sábado 24 de enero : mínima de 26 °C y máxima de 34 °C. Cielo parcialmente nublado y vientos de entre 13 y 31 km/h.

Domingo 25 de enero: mínima de 24 °C y máxima de 34 °C. Se espera un cielo parcialmente nublado, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h a la mañana.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Las otras provincias con alerta amarilla por tormenta

Catamarca

Jujuy

La Pampa

Mendoza

Río Negro

Salta

San Juan

Tucumán

Alerta por tormentas: recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Qué significa cada alerta meteorológica del SMN