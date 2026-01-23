Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 23 de enero de 2026
Pronóstico diario
Hoy en La Pampa, el clima comenzará con un día parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7.1°C de mínima y los 18.4°C de máxima. Se espera que el día mantenga una humedad del 40%. La velocidad del viento alcanzará hasta los 14 km/h, ofreciendo una brisa ligera a lo largo de la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura se mantendrá con mínimas en torno a los 7.1°C y máximas que podrían llegar a los 18.4°C. No se esperan precipitaciones significativas. Sin embargo, el viento podría intensificarse ligeramente con ráfagas de hasta 29 km/h, por lo que se recomienda estar preparado para posibles cambios en el clima.
Para los interesados en observaciones astronómicas, la salida del sol está programada para las 08:25 y la puesta del sol para las 18:08, brindando un día moderadamente soleado.