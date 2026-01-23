Hoy en La Pampa, el clima comenzará con un día parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7.1°C de mínima y los 18.4°C de máxima. Se espera que el día mantenga una humedad del 40%. La velocidad del viento alcanzará hasta los 14 km/h, ofreciendo una brisa ligera a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura se mantendrá con mínimas en torno a los 7.1°C y máximas que podrían llegar a los 18.4°C. No se esperan precipitaciones significativas. Sin embargo, el viento podría intensificarse ligeramente con ráfagas de hasta 29 km/h, por lo que se recomienda estar preparado para posibles cambios en el clima.

Para los interesados en observaciones astronómicas, la salida del sol está programada para las 08:25 y la puesta del sol para las 18:08, brindando un día moderadamente soleado.