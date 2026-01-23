Clima matutino en Santa Cruz

Hoy por la mañana en Santa Cruz, se prevé un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que llegarán hasta los 4.7°C. La humedad relativa rondará el 90%, mientras que los vientos soplarán alcanzando hasta los 35 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un día mayormente seco esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y durante la noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas máximas en torno a los 32.3°C. El viento tendrá una velocidad media de 35 km/h, y no se anticipan lluvias significativas. Es aconsejable estar preparado para ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 km/h. No olvide mantenerse hidratado debido a las condiciones cálidas y ventosas.

Recuerde que las condiciones climáticas pueden cambiar, así que manténgase informado a través de las fuentes confiables de meteorología.