Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 23 de enero de 2026
Clima diario
Clima matutino en Santa Cruz
Hoy por la mañana en Santa Cruz, se prevé un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que llegarán hasta los 4.7°C. La humedad relativa rondará el 90%, mientras que los vientos soplarán alcanzando hasta los 35 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un día mayormente seco esperado.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
En la tarde y durante la noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas máximas en torno a los 32.3°C. El viento tendrá una velocidad media de 35 km/h, y no se anticipan lluvias significativas. Es aconsejable estar preparado para ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 km/h. No olvide mantenerse hidratado debido a las condiciones cálidas y ventosas.
Recuerde que las condiciones climáticas pueden cambiar, así que manténgase informado a través de las fuentes confiables de meteorología.