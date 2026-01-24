Calor extremo; ola de calor. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico actualizado y las lluvias volverán a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense pero la ola de calor se mantendrá y continuará en forma ascendente en los próximos días.

Según los especialistas, el calor se mantendrá de manera sostenida, con jornadas mayormente soleadas, baja probabilidad de lluvias y viento del sector norte, un combo que refuerza la sensación térmica elevada.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

Ola de calor en CABA: el pronóstico para los próximos días

Sábado 24: mínima de 24° y máxima de 33°, con cielo despejado a parcialmente nublado durante toda la jornada. No se esperan lluvias y el viento será leve a moderado.

Domingo 25: mínima de 25° y máxima de 34°, con cielo algo nublado y ambiente muy caluroso. Sin probabilidad de precipitaciones.

Lunes 26: mínima de 26° y máxima de 36°, una de las jornadas más agobiantes del período. Cielo parcialmente nublado y una chance baja de lluvias hacia la noche (0 a 10%).

Martes 27: mínima de 24° y máxima de 34°. Durante la mañana podría haber lluvias aisladas, con probabilidades de entre 10 y 40%, mejorando hacia la tarde y la noche.

Miércoles 28: mínima de 24° y máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Se espera un leve descenso de temperatura respecto de los días previos.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Lluvias de madrugada, pero sin alivio térmico

El martes llegarían algunas lluvias, aunque de manera limitada. Según las previsiones, las precipitaciones se concentrarían durante la madrugada, sin provocar un descenso significativo de la temperatura.

De hecho, pese al paso de la inestabilidad, la máxima volvería a ubicarse cerca de los 34 grados, manteniendo el ambiente caluroso y pesado.