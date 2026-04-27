Llega el primer frío fuerte al AMBA: mínimas bajo los 10 grados y cuándo sube la temperatura. Foto: NA (Juan Vargas)

El otoño empieza a hacerse sentir con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras varias jornadas con temperaturas moderadas, el ingreso de aire frío provoca un marcado descenso térmico que se traduce en mañanas especialmente frescas, con registros que caen por debajo de los 10 grados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este cambio en las condiciones climáticas no vendrá acompañado de fenómenos extremos, sino que se mantendrá dentro de un patrón típico de la estación: estabilidad, nubosidad variable y un progresivo aumento de las temperaturas hacia el cierre de la semana.

Llega el primer frío fuerte al AMBA: mínimas bajo los 10 grados y cuándo sube la temperatura. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

¿Cómo estará el clima día por día en el AMBA?

Este lunes 27 marca el inicio de este período frío, con una mínima de 6°C, una de las más bajas en lo que va del año. El cielo se presentará con nubosidad variable durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias.

Para el martes 28, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 18°C, mientras que el cielo continuará mayormente cubierto.

El miércoles 29 traerá un leve alivio térmico: la mínima subirá a 12°C y la máxima alcanzará los 21°C, consolidando una tendencia de ascenso gradual en los valores.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Fin de semana largo: mejora el tiempo y suben las temperaturas

En la antesala del feriado por el Día del Trabajador, el jueves 30 se presentará con cielo algo nublado y temperaturas que irán de los 10°C a los 21°C.

El viernes 1, ya en pleno fin de semana largo, se espera una jornada más templada y estable, con cielo parcialmente nublado y registros térmicos entre los 12°C y los 21°C.

El buen tiempo se extendería al sábado 2, con condiciones similares y una máxima que podría alcanzar los 22°C, ideal para actividades al aire libre.

Llega el primer frío fuerte al AMBA: mínimas bajo los 10 grados y cuándo sube la temperatura. Foto: NA

Este descenso térmico representa el primer episodio de frío significativo del otoño en el AMBA, aunque sin características extremas. Los especialistas destacan que este tipo de variaciones son habituales en esta época del año, donde las mañanas frías contrastan con tardes más agradables.

De cara a los próximos días, todo indica que el clima se mantendrá estable, sin lluvias, lo que favorece la planificación de actividades durante el feriado largo.