Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Abril empezó pasado por agua y, luego de unos días de tregua con tiempo estable, el clima otoñal dará un golpe sobre la mesa con la llegada de una nueva ciclogénesis, que estará acompañada por un tormentón de varias horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Cuándo empiezan las tormentas en el AMBA

Según los datos meteorológicos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el inicio de la semana se mantendrá con nubosidad variable, mientras que la noche del martes 14 de abril se desatarán las primeras tormentas.

Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El fuerte temporal copará el cielo de Buenos Aires cerca de las 23.00, momento en el que se registrarán las primeras descargas eléctricas y los chaparrones iniciales, que se extenderán durante todo el miércoles 15 y podrían seguir el jueves 16.

Pronóstico extendido para el clima esta semana

Martes 14 de abril : temperatura mínima de 17 grados y máxima de 24 °C. Se esperan chaparrones durante la tarde y noche, mientras que el viento soplará hasta los 22 km/h.

Miércoles 15 de abril : 20 °C de mínima y 23 °C de máxima. Lluvias durante todo el día y vientos fuertes de hasta 31 km/h.

Jueves 16 de abril : mínima de 18 °C y máxima de 24 °C. Cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de precipitaciones durante todo el día. El viento soplará hasta los 22 km/h.

Viernes 17 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará hasta los 22 km/h.

De esta manera, tras varios días de relativa estabilidad, el clima volverá a mostrar condiciones variables en el AMBA, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Cómo impactarán las lluvias en el miércoles y el jueves

El miércoles estará atravesado por las lluvias más críticas. Se espera una probabilidad de precipitaciones del 40%, con una impactante acumulación de 44 milímetros. En tanto, el clima será sofocante, con máximas de 23 grados.

Para el jueves, la situación seguirá siendo compleja. El pronóstico advierte sobre un pico de lluvia intensa hacia la madrugada, mientras que la caída de agua mermará por la tarde. Además, la amplitud térmica será más marcada: la mínima llegará a los 18 °C y la máxima a 24 °C.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: