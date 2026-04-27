Frío en Argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

El otoño dio un giro brusco y sorprendió a gran parte del país con un escenario más propio del invierno. Tras semanas de marcas térmicas elevadas para la época, una masa de aire polar avanzó con fuerza sobre Argentina y provocó un descenso abrupto de las temperaturas, mínimas cercanas a cero, heladas tempranas y fuertes ráfagas de viento. La pregunta que se repite es clara: ¿hasta cuándo durará este frío intenso y qué zonas seguirán más afectadas?

Qué originó el ingreso del aire polar

El cambio de tiempo se explica por el avance de un frente frío que se desplazó desde el sur hacia el noreste del país, empujado por una circulación de viento del sudoeste. Este sistema desplazó el aire más templado que dominó gran parte de abril y permitió el ingreso de una masa de aire frío y seco de origen polar.

A diferencia de otros episodios, este fenómeno no se caracteriza por lluvias generalizadas. De hecho, salvo algunas precipitaciones acotadas en el extremo noreste, el rasgo dominante es térmico: cielos mayormente despejados, baja humedad y condiciones ideales para el enfriamiento nocturno.

Las zonas más afectadas por el frío

El impacto del aire polar se siente con distinta intensidad según la región. En la Patagonia, las temperaturas bajo cero regresaron con fuerza, tanto en áreas urbanas como rurales, con máximas que apenas superan los 10 °C en algunas localidades. En la región pampeana, las mínimas descendieron a valores inusualmente bajos para fines de abril, con registros cercanos a los 2 °C y riesgo de heladas en zonas productivas.

Clima; frío; viento Foto: NA (Juan Vargas)

El centro del país, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis y Santa Fe, atraviesa las jornadas más frías del año hasta el momento. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el frío se combinó con viento intenso, con ráfagas que potenciaron la sensación térmica y motivaron alertas por posibles incidentes urbanos, como caída de ramas, árboles y cartelería.

En el norte argentino, si bien el descenso fue menos extremo, también se sintió el cambio de masa de aire, con mañanas frías y máximas moderadas, muy lejos del calor que predominó a comienzos del mes.

Qué temperaturas se esperan en los próximos días

Según los principales modelos meteorológicos, el lunes y martes concentran el núcleo más frío de este evento. Durante estas jornadas, las mínimas pueden ubicarse cerca de los 0 °C en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires y en sectores altos del centro del país. Las máximas, en tanto, se mantendrán contenidas, con valores que oscilarán entre los 16 °C y 20 °C en la región central.

El miércoles marcará un punto de inflexión. Aunque las mañanas seguirán siendo frías y con riesgo de heladas aisladas, especialmente lejos de la influencia marítima, se espera un repunte gradual de las temperaturas durante el día. Este cambio estará asociado a una rotación del viento hacia el norte y noroeste, que permitirá el ingreso de aire más templado.

¿Hasta cuándo seguirá el frío polar?

La buena noticia es que se trata de un episodio breve. Los especialistas coinciden en que esta irrupción de aire polar no se extenderá más allá de 48 a 72 horas. A partir de la segunda mitad de la semana, las temperaturas tenderán a normalizarse y volverán a valores típicos del otoño, aunque sin regresar, al menos por ahora, a los extremos cálidos de principios de abril.

Este tipo de contrastes, con saltos térmicos marcados en pocos días, es característico de los meses de transición estacional. Sin embargo, la intensidad de este evento lo convierte en el pulso frío más significativo del año hasta el momento en gran parte del centro del país.

Ola polar en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Un anticipo del invierno, pero no definitivo

Aunque el frío llegó con fuerza y dejó postales invernales anticipadas, los expertos aclaran que no se trata del inicio formal de la temporada fría. Por el contrario, es un recordatorio de la variabilidad típica del otoño argentino, donde pueden alternarse días casi veraniegos con irrupciones polares de corta duración.

En resumen, el abrigo seguirá siendo protagonista por un par de días más, sobre todo durante las mañanas y noches. Luego, el termómetro dará tregua, aunque el mensaje es claro: el invierno empieza a asomar y estos episodios serán cada vez más frecuentes.