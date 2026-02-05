Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 5 de febrero de 2026
Información Metereológica
Hoy en Santiago del Estero, el clima presentará condiciones de nubes dispersas durante toda la jornada. La temperatura mínima al amanecer será de 9.5°C, subiendo a un máximo de 22°C a lo largo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Durante la tarde, el clima en Santiago del Estero variará a condiciones ligeramente soleadas, aunque aún persiste la nubosidad parcial. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniéndose estables alrededor de los 10°C.
La humedad máxima durante el día alcanzará aproximadamente 63%. Con respecto al viento, se esperan ráfagas moderadas provenientes del este, con una velocidad que podría alcanzar hasta 26 km/h.