Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 6 de febrero de 2026
Clima diario
Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, se espera un clima relativamente tranquilo. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que se situará en 5.6°C. La presencia de nubes no será intensa, ya que no se pronostican precipitaciones significativas. La humedad rondará el 92%, lo cual podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo normal.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Para la tarde y la noche, el cielo continuará con un patrón parcialmente nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 15.7°C. La intensidad del viento será leve, con una velocidad que rara vez superará los 10 km/h. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable salir con un abrigo liviano debido al viento fresco que podría sentirse al caer el sol.