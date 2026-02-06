Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, se espera un clima relativamente tranquilo. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que se situará en 5.6°C. La presencia de nubes no será intensa, ya que no se pronostican precipitaciones significativas. La humedad rondará el 92%, lo cual podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo normal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y la noche, el cielo continuará con un patrón parcialmente nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 15.7°C. La intensidad del viento será leve, con una velocidad que rara vez superará los 10 km/h. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable salir con un abrigo liviano debido al viento fresco que podría sentirse al caer el sol.