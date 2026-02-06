Hoy en La Pampa, el clima presentará condiciones mayormente claras en la mañana, con una temperatura mínima de 7.1°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 14 km/h, lo que puede dar una sensación de frescura en el ambiente. Se recomienda llevar abrigo ligero para quienes deban salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo agradables, con máximas que alcanzarán los 18.4°C. Se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, ofreciendo un escenario ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad alcanzará niveles del 40%, sin precipitaciones significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026

El amanecer en La Pampa está previsto para las 08:25, mientras que el atardecer será a las 18:08, brindando un espectáculo natural para aquellos que disfruten de la observación astronómica en el crepúsculo.