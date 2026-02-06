Hoy en Mendoza, el clima será con cielos parcialmente nubosos, permitiendo intervalos de sol que podrían elevar las temperaturas a lo largo del día. Se espera una temperatura máxima de 17.5°C, pero las mínimas no bajarán de 15.4°C. La humedad alcanzará niveles del 62%, por lo que se sentirá algo de humedad en el ambiente.

A lo largo del día, los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h. Estos vientos serán suaves y en su mayoría del noroeste, sin embargo, en algunos momentos por la tarde las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, el clima estará aún más nublado, pero no se esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas se mantendrán estables en el rango de 15.4°C a 17.5°C, proporcionando una noche agradable para actividades al aire libre. El viento se mantendrá en calma, pero la humedad podría aumentar a medida que avance la noche.

Es una buena oportunidad para disfrutar al aire libre, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera dado el nivel de humedad.