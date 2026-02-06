Esta mañana, el clima en Río Negro se presenta con un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6.8°C y los 17.1°C. Se espera que la humedad relativa máxima alcance el 82%, mientras que la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 20 km/h, con ráfagas que llegarán a los 32 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, con temperaturas que permanecerán entre 6.8°C y los 17.1°C. El viento será algo más intenso, con velocidades de hasta 22 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 45%, asegurando un ambiente seco. Las condiciones atmosféricas son ideales para actividades al aire libre, dado que no se esperan lluvias significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026

Hoy, el amanecer en Río Negro se producirá a las 8:33 y el atardecer llegará para dar paso a la noche a las 17:51. Este es un día perfecto para disfrutar de las actividades bajo el cielo abierto, gracias a las condiciones estables y el clima favorable.