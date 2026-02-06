Clima en San Juan esta mañana

En la mañana de San Juan, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 9.2°C. La humedad relativa será considerable, alcanzando su nivel más alto. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, las condiciones en San Juan seguirán siendo similares, con cielos parcialmente nubosos. La temperatura alcanzará un máximo de 20.4°C, proporcionando un ambiente templado. Los vientos pueden intensificarse levemente, llegando a ráfagas de hasta 11 km/h. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, el porcentaje de humedad podría aumentar ligeramente hacia la noche. Es recomendable llevar algo de abrigo para la noche, ya que la temperatura podría bajar considerablemente.

Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier cambio súbito en el clima durante el transcurso del día.