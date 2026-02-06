En San Luis, el clima para hoy iniciará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas bajas alrededor de 7.5°C durante las primeras horas del día. La sensación térmica será agradable debido a la escasa probabilidad de precipitaciones y a una humedad del 42%. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de hasta 22 km/h, garantizando una buena ventilación durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

A medida que el día avanza, las condiciones climáticas mantendrán una evolución estable. Por la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán los 17.7°C, asegurando un ambiente cómodo para actividades al aire libre. Durante estas horas, el cielo continuará algo nuboso, pero sin señales de lluvias en el horizonte. Predominarán vientos de moderada intensidad, provenientes del noreste, a una velocidad máxima de 36 km/h.

Observaciones astronómicas

Este viernes, el sol en San Luis hará su aparición a las 08:25 y se ocultará a las 18:24, permitiéndonos disfrutar de un día de unas 10 horas de luz natural. Durante la noche, la luna se elevará sobre el horizonte a las 17:41, embelleciendo el cielo santiagueño con su fase creciente.