Hoy en Catamarca, el clima presentará condiciones variables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 6.4°C. No se espera precipitación alguna, así que será un buen inicio del día para quienes planean actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde y noche, las condiciones en Catamarca permanecerán muy parecidas, con cielos parcialmente nubosos y una temperatura máxima que alcanzará los 23.7°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de unos 9 kilómetros por hora. Es preciso mencionar que no hay pronóstico de lluvia a lo largo del día, pero la humedad puede llegar a un 65%, lo que podría hacer que se sienta un poco más cálido.