Pronóstico del tiempo para hoy en la mañana en La Pampa

En La Pampa, el clima para la mañana de este lunes 9 de febrero de 2026 se presenta con un cielo parcialmente nuboso y una leve brisa que alcanza los 14 km/h. La temperatura mínima se estima en 7.1°C, creando un ambiente fresco. La humedad alcanzará un 79%. No se espera precipitación durante la mañana, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin contratiempos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 18.4°C. Aunque el cielo continuará con nubosidad parcial, no se prevén precipitaciones. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, con ráfagas alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica algo más fresca. Durante estas horas, la humedad tenderá a reducirse, proveyendo una noche más confortable para quienes se aventuren a estar fuera de casa.

Un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las brisas ocasionales.

