Hoy, los habitantes de Catamarca pueden esperar un clima parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. La temperatura mínima comenzará en 6.4°C, ascendiendo gradualmente a lo largo del día. Los vientos serán leves, alcanzando los 12 km/h provenientes del sector noreste. La humedad se mantendrá alrededor del 37%, lo que proporcionará un aire fresco y seco durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, Catamarca continuará experimentando un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas llegarán a un máximo de 23.7°C. El viento aumentará ligeramente, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 20 km/h, predominando del noreste. La humedad relativa permanecerá baja, manteniendo un ambiente cómodo para los residentes. Se recomienda aprovechar las condiciones agradables para actividades al aire libre, siempre prestando atención a cambios bruscos del clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

El amanecer en Catamarca será a las 08:12 horas, y la puesta de sol se podrá observar a las 18:33 horas. La salida de la luna está prevista para las 17:53 horas, mientras que la puesta lunar acontecerá a las 07:40 horas del día siguiente. Estas son excelentes oportunidades para los amantes de la astronomía para disfrutar de observaciones astronómicas.