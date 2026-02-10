Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 10 de febrero de 2026
Clima Formosa
Hoy en Formosa, el clima estará mayormente despejado durante la mañana, presentando temperaturas mínimas de 7.9°C. La humedad relativa será notable, alcanzando un promedio del 96%. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 5 km/h, manteniendo una brisa agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Durante la tarde y noche, se mantendrán condiciones similares, con temperaturas máximas que rondarán los 20.5°C. Se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, pero con menor presencia de nubes en comparación a las primeras horas del día. La humedad permanecerá alta, y el viento podría alcanzar rachas de hasta 9 km/h.