Hoy, 10 de febrero de 2026, La Rioja amanecerá con un clima que invita a planificar las actividades del día con anticipación. Según los expertos, la mañana se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas alrededor de 6°C. A lo largo de la mañana, las condiciones climatológicas se mantendrán estables, siendo un día perfecto para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un leve viento, cuya velocidad máxima alcanzará los 10 km/h. La humedad, en tanto, será del 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y la noche, las temperaturas máximas en La Rioja llegarán a los 21.1°C, lo que contribuirá a un ambiente cálido. El cielo continuará parcialmente nuboso, pero sin expectativas de precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia está por debajo del 1%. Los vientos ganarán algo de fuerza hacia la noche, rondando una velocidad promedio de 6.2 km/h. Es recomendable llevar una chaqueta ligera al salir de casa.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Con el tiempo parcialmente nublado y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para disfrutar de las actividades al aire libre o paseos vespertinos. Se sugiere mantenerse hidratado y protegerse adecuadamente del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

Este martes, el amanecer en La Rioja se espera a las 08:18 horas y el atardecer llegará a las 18:35 horas, brindando un hermoso espectáculo natural ideal para los amantes de la fotografía al aire libre.