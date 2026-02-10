El clima en Salta para el día de hoy promete una jornada con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán desde una mínima de 3.4°C hasta una máxima de 21.2°C. La humedad alcanzará un nivel máximo del 91%. En las primeras horas de la mañana, se pueden esperar ligeros vientos que llegarán hasta 8 km/h, lo que añadirá un toque fresco al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, Salta continuará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas agradables. Los vientos se mantendrán de manera moderada, oscilando entre los 5 y 9 km/h. No se prevén lluvias, por lo que será ideal para aquellos que quieran realizar actividades al aire libre. Se recomienda, sin embargo, llevar una capa adicional si se planea estar fuera durante la noche, ya que las temperaturas podrían descender ligeramente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

Para los entusiastas de la astronomía, el amanecer civil en Salta será a las 08:03 horas, mientras que el atardecer civil tendrá lugar a las 18:40 horas. Este dato puede ser crucial para quienes deseen aprovechar las mejores condiciones de luz del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Aunque no se espera ningún fenómeno climático extremo, se sugiere usar protector solar debido a la exposición solar durante el día. Asimismo, es aconsejable llevar consigo una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente si se planean actividades físicas prolongadas.