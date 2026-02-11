El clima en La Pampa hoy presentará una jornada con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, lo que nos anticipa un inicio de día fresco. No hay previsión de precipitación, por lo tanto, no se esperan lluvias durante este periodo. El viento tendrá una presencia leve, con ráfagas que no superarán los 14 km/h, lo que hará agradable la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Al avanzar hacia la tarde y la noche, la temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, garantizando un ambiente más cálido y agradable. Se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso, sin nubes amenazantes de lluvia. La humedad relativa del aire alcanzará el 40%, equilibrada para disfrutar al aire libre. Los vientos en la tarde tendrán una velocidad moderada, alrededor de 18 km/h, y se mantendrán sin cambios significativos hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026

Cabe mencionar que el día tendrá momentos de interés para aquellos que disfrutan de las observaciones astronómicas. El amanecer será a las 08:25, permitiendo sumergirse en los primeros rayos del sol, mientras que la puesta ocurrirá a las 18:08, culminando el día con un bello ocaso.