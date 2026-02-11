Pronóstico del tiempo en Santa Cruz para hoy

El clima en Santa Cruz para la mañana de este miércoles se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que empezarían alrededor de los 4.7°C. A lo largo de las primeras horas, se espera que este registro se eleve alcanzando un máximo de 40.5°C. La presencia de viento será notable, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, el cielo permanecerá con intervalos nubosos. No se prevén cambios drásticos en las condiciones ya observadas en la mañana. La humedad relativa se mantiene alta, señalándose alrededor de un 80%. Esto puede incrementar la sensación de calor en la región.

Con una probabilidad mínima de precipitaciones, el día se percibirá más seco de lo habitual. Para aquellos que puedan disfrutar de la observación astronómica, deben tomar en cuenta que el amanecer fue a las 9:40 y el atardecer será a las 17:34.

Recordamos que las condiciones climáticas pueden cambiar de forma imprevista. Es prudente llevar una botella de agua si se planea estar al aire libre para mantenerse hidratado durante las horas de más calor.