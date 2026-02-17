Clima para la mañana en Santa Fe:

Hoy comienza con algunas nubes dispersas, y las temperaturas matinales rondarán los 7.9°C. El viento soplará desde el noreste a una velocidad media de 21 km/h, manteniendo la sensación térmica ligeramente fresca. La probabilidad de precipitaciones es baja, al igual que la posibilidad de lloviznas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, se espera que el termómetro alcance máximas de 18.5°C. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, no se prevén lluvias significativas. Los vientos seguirán presentes, aumentando su velocidad a ráfagas de hasta 55 km/h. A lo largo de la noche, el clima permanecerá estable y sin cambios drásticos, culminando con una puesta de sol a las 18:06 horas.

Observaciones astronómicas

La luna saldrá a las 17:23 horas, mientras que el amanecer fue registrado a las 07:59 horas. Estos datos pueden ser de interés para quienes disfrutan de la observación astronómica.