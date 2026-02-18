Pronóstico del clima en Buenos Aires

En Buenos Aires el clima para hoy será predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas que rondarán los 5.6°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es recomendable llevar un paraguas por precaución. Los vientos soplarán a una velocidad media de 10 km/h, por lo que se espera una brisa ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con el cielo parcialmente cubierto y temperaturas que alcanzarán los 15.7°C. Se prevé una humedad relativa que podría llegar hasta el 92%, manteniendo cierto grado de frescura en el ambiente. Los vientos continuarán soplando con la misma intensidad, asegurando una jornada sin grandes variaciones en cuanto al clima.