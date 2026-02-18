Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026
Clima Diario
Pronóstico del clima en Buenos Aires
En Buenos Aires el clima para hoy será predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas que rondarán los 5.6°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es recomendable llevar un paraguas por precaución. Los vientos soplarán a una velocidad media de 10 km/h, por lo que se espera una brisa ligera.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
En la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con el cielo parcialmente cubierto y temperaturas que alcanzarán los 15.7°C. Se prevé una humedad relativa que podría llegar hasta el 92%, manteniendo cierto grado de frescura en el ambiente. Los vientos continuarán soplando con la misma intensidad, asegurando una jornada sin grandes variaciones en cuanto al clima.