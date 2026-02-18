Hoy en San Luis, se pronostica un clima agradable durante la mañana. El cielo estará parcialmente nuboso y la temperatura máxima alcanzará los 17.7°C, mientras que la mínima rondará los 7.5°C. La humedad relativa se mantendrá en un nivel adecuado, proporcionando un ambiente confortable. Los vientos máximos alcanzarán los 19 km/h, lo que podría refrescar el ambiente al aire libre. En cuanto al estado del cielo, no se esperan precipitaciones significativas, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y noche en San Luis, el cielo continuará parcialmente cubierto, manteniendo un clima estable y sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. La temperatura se mantendrá en el rango ya mencionado, asegurando que las actividades al aire libre puedan desarrollarse sin inconvenientes. La velocidad del viento tendrá un pequeño aumento, pero no será suficiente para causar incomodidades significativas.