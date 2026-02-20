A preparar el paragua Foto: NA

El inicio de un nuevo fin de semana puede significar la elaboración de distintos planes, paseos, escapadas y viajes. Por esto mismo, conocer el clima para Buenos Aires resulta fundamental. El pronóstico dio detalles de cómo estará el tiempo, y las posibilidades que hay de que llueva.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acercan días de mucha nubosidad, aunque el agua llegará una vez que finalice el fin de semana.

Clima primaveral

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana

En detalle, la semana se despide con buen tiempo, con temperaturas entre 19° y 28° y cielo despejado. Sin embargo, durante la noche del viernes 20 de febrero aparecerán ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

La buena noticia para aquellos que desean salir durante el fin de semana en Buenos Aires es que no se esperan altas temperaturas, y el clima se mantendrá agradable para disfrutar al aire libre.

Tanto el sábado 21 como el domingo 22 de febrero la temperatura estará entre los 20° y 28° en ambas jornadas. Esto permitirá no padecer del calor intenso que se percibió en CABA y sus alrededores semanas atrás.

Clima extendido para el fin de semana en Buenos Aires. Foto: SMN

El sábado comenzará con cielo parcialmente nublado, que pasará a mayormente nublado desde la tarde. Al igual que el viernes, en las últimas horas aparecerán ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, que servirán para refrescarse.

Finalmente, el domingo se mantendrá mayormente nublado a lo largo de todo el día, en la previa del regreso de las lluvias a Buenos Aires, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional.

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

Según los datos compartidos por el SMN, se acercan nuevas lluvias, aunque todavía habrá días para disfrutar del tiempo. El comienzo de la próxima será con agua en Buenos Aires.

El próximo lunes vuelven las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

En detalle, para el lunes 23 de febrero se pronostican tormentas aisladas desde la tarde. Las probabilidades por el momento están en 40%, aunque pueden aumentar con el correr de los días.

Previamente, se espera un cielo mayormente nublado, con cifras de temperatura similares a los días anteriores.

Recomendaciones del SMN por tormentas: qué hacer y qué no