Alerta meteorológica Foto: Foto generada con IA

Argentina se prepara para enfrentar uno de los eventos meteorológicos más extensos e intensos de los últimos tiempos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta naranja por tormentas severas que afectarán a distintas regiones del país, con pronósticos que anticipan más de 96 horas consecutivas de lluvias fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Según adelantó el organismo, el escenario se mantendrá durante cinco días seguidos, con variaciones en la intensidad pero con una presencia constante de inestabilidad atmosférica y posibles episodios de granizo.

Tormenta; lluvia, Buenos Aires. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Tucumán, el epicentro del temporal: hasta cinco días de lluvias sin pausa

La provincia de Tucumán será una de las zonas más comprometidas. De acuerdo con el SMN, el territorio experimentará un fenómeno poco habitual: precipitaciones continuas desde el jueves 19 hasta el lunes 23 de febrero.

Durante ese período, se estima un acumulado de entre 60 y 100 milímetros, acompañado de ráfagas intensas y tormentas eléctricas frecuentes.

El informe del SMN advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, tanto para la población como para las infraestructuras y el medioambiente. Por este motivo, la recomendación principal es evitar actividades al aire libre y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

Zonas bajo alerta naranja por tormentas fuertes

La alerta de nivel naranja rige principalmente para Tucumán, aunque podría extenderse al viernes si las condiciones persisten. Las áreas alcanzadas incluyen:

Burruyacú

Capital

Cruz Alta

Famaillá

Graneros

La Cocha

Leales

Simoca

Trancas

Yerba Buena

Zonas bajas de: Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo

Valles de Santa María y Valles de Tafí del Valle

Todas estas localidades deberán estar atentas a la evolución del temporal, especialmente por la combinación de lluvias intensas, viento y actividad eléctrica.

Mapa del clima Foto: Foto generada con IA

Ola de tormentas en el centro y norte del país: alerta amarilla

Además del impacto en Tucumán, el SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias del centro y noroeste, donde se prevé la llegada de un frente de tormentas durante la madrugada del viernes 20.

Las provincias afectadas serán:

Córdoba

Incluye zonas bajas de Cruz del Eje, Minas, Río Cuarto, Coronel Pringles, General Pedernera, y áreas serranas de Calamuchita y Río Cuarto, entre otras.

San Luis

Abarca áreas de Ayacucho, Chacabuco, Junín, Belgrano, Libertador General San Martín y Gobernador Dupuy.

Mendoza

Afecta sectores del este provincial: Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y parte de San Rafael.

San Juan

Incluye 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

La Rioja

Comprende departamentos como Chilecito, Famatina, Arauco, Chamical, Capital, Sanagasta y varios más.

Santiago del Estero

Alcanza zonas de Banda, Capital, Ojo de Agua, Robles, Río Hondo, Silípica y otras áreas del centro y sur provincial.