El tiempo en Santa Fe hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|18:26
|Horas de luz
|10h 53m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:33 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 14 - 26 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Noroeste 2 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|12°
|Noroeste 1 - 3 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|11°
|11°
|Noroeste 2 - 4 km/h
|0%
|Neblina
|04:00
|11°
|11°
|Noroeste 1 - 6 km/h
|0%
|Niebla
|05:00
|11°
|11°
|Este 1 - 6 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|12°
|12°
|Este 3 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|12°
|12°
|Este 5 - 11 km/h
|0%
|Niebla
|08:00
|12°
|12°
|Noreste 7 - 15 km/h
|0%
|Niebla
|09:00
|13°
|13°
|Noreste 9 - 18 km/h
|0%
|Niebla
|10:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|18°
|18°
|Noreste 9 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|20°
|20°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|22°
|22°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|23°
|24°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|23°
|25°
|Noreste 10 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|23°
|25°
|Noreste 11 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|23°
|24°
|Noreste 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|21°
|21°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|19°
|19°
|Noreste 14 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|18°
|18°
|Noreste 13 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|18°
|18°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|17°
|17°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|18°
|18°
|Noreste 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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