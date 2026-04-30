Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Niebla
13°
Viento
Noreste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Noreste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 24°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 53m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:33 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 14 - 26 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Neblina
04:00 11° 11° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Niebla
05:00 11° 11° Este 1 - 6 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Este 3 - 7 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Este 5 - 11 km/h 0% Niebla
08:00 12° 12° Noreste 7 - 15 km/h 0% Niebla
09:00 13° 13° Noreste 9 - 18 km/h 0% Niebla
10:00 15° 15° Noreste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Noreste 9 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 23° 24° Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Noreste 10 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Noreste 11 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 23° 24° Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Este 12 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Noreste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
20:00 18° 18° Noreste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Noreste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.