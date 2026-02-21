Tormentas explosivas, granizo y viento huracanado: llega el peor temporal del año con ráfagas de 90 km/h
Un violento temporal avanza sobre varias provincias y el Servicio Meteorológico Nacional activó alertas naranja por tormentas severas, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Lluvias torrenciales, actividad eléctrica intensa y acumulados excepcionales marcarán un fin de semana crítico en distintas regiones del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió todas las alarmas y emitió una serie de advertencias por tormentas severas que afectarán a distintas provincias del país durante los próximos días. Con alertas en nivel naranja y amarillo, se espera un escenario meteorológico complejo marcado por lluvias intensas, ráfagas de viento muy fuertes y posible caída de granizo.
Un fin de semana que será pasado por agua
El organismo anticipó que una combinación de inestabilidad atmosférica y humedad extrema dará lugar a tormentas de variada intensidad. En varios sectores del país, el mal tiempo se mantendrá durante todo el fin de semana, con acumulados de lluvia que podrían superar ampliamente los valores normales para la época.
Las zonas más comprometidas: Tucumán bajo alerta extendida
Uno de los focos principales se ubica en Tucumán, donde el SMN advirtió que se desarrollará un fenómeno inusual: cinco días consecutivos de lluvia permanente. Las precipitaciones comenzaron el jueves 19 y se prolongarán hasta el lunes 23 de febrero.
Durante este período, se esperan acumulados de entre 60 y 100 milímetros, acompañados por tormentas que, en algunos momentos, podrían alcanzar intensidad severa.
Alertas nivel naranja: tormentas fuertes y eventos extremos
El jueves 19 rige una alerta naranja por tormentas intensas, la cual podría extenderse hasta el viernes 20. Este nivel implica la posibilidad de fenómenos peligrosos capaces de generar impactos significativos en la vida cotidiana y en la infraestructura.
Las zonas afectadas dentro de Tucumán incluyen:
- Burruyacú
- Capital
- Cruz Alta
- Famaillá
- Graneros
- La Cocha
- Leales
- Simoca
- Trancas
- Yerba Buena
- Zonas bajas de Chicligasta
- Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi
- Zonas bajas de Lules
- Zonas bajas de Monteros
- Zonas bajas de Río Chico
- Zonas bajas de Tafí Viejo
- Valles de Santa María
- Valles de Tafí del Valle
En estos sectores, el SMN advierte la posibilidad de granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas superiores a los 80 km/h.
San Luis también en alerta: ráfagas de 90 km/h y granizo
La provincia de San Luis también enfrenta un escenario crítico. Para el sábado 21 de febrero, toda la provincia quedó bajo alerta naranja por tormentas fuertes. Las condiciones previstas incluyen:
- Ráfagas de viento de hasta 90 km/h
- Posible caída de granizo
- Precipitaciones acumuladas entre 50 y 80 mm
Este tipo de alertas, según el SMN, se emiten cuando se espera la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos con capacidad de afectar a la población, los bienes materiales y el medio ambiente.
Recomendaciones del SMN
Ante la llegada de estas tormentas severas, se aconseja:
- Evitar circular por calles inundadas.
- Desconectar artefactos eléctricos en caso de tormenta eléctrica intensa.
- Asegurar objetos sueltos que puedan volarse con los vientos fuertes.
- Permanecer atentos a los informes oficiales del SMN.