El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió todas las alarmas y emitió una serie de advertencias por tormentas severas que afectarán a distintas provincias del país durante los próximos días. Con alertas en nivel naranja y amarillo, se espera un escenario meteorológico complejo marcado por lluvias intensas, ráfagas de viento muy fuertes y posible caída de granizo.

Un fin de semana que será pasado por agua

El organismo anticipó que una combinación de inestabilidad atmosférica y humedad extrema dará lugar a tormentas de variada intensidad. En varios sectores del país, el mal tiempo se mantendrá durante todo el fin de semana, con acumulados de lluvia que podrían superar ampliamente los valores normales para la época.

Las zonas más comprometidas: Tucumán bajo alerta extendida

Uno de los focos principales se ubica en Tucumán, donde el SMN advirtió que se desarrollará un fenómeno inusual: cinco días consecutivos de lluvia permanente. Las precipitaciones comenzaron el jueves 19 y se prolongarán hasta el lunes 23 de febrero.

Durante este período, se esperan acumulados de entre 60 y 100 milímetros, acompañados por tormentas que, en algunos momentos, podrían alcanzar intensidad severa.

Alertas nivel naranja: tormentas fuertes y eventos extremos

El jueves 19 rige una alerta naranja por tormentas intensas, la cual podría extenderse hasta el viernes 20. Este nivel implica la posibilidad de fenómenos peligrosos capaces de generar impactos significativos en la vida cotidiana y en la infraestructura.

Las zonas afectadas dentro de Tucumán incluyen:

Burruyacú

Capital

Cruz Alta

Famaillá

Graneros

La Cocha

Leales

Simoca

Trancas

Yerba Buena

Zonas bajas de Chicligasta

Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi

Zonas bajas de Lules

Zonas bajas de Monteros

Zonas bajas de Río Chico

Zonas bajas de Tafí Viejo

Valles de Santa María

Valles de Tafí del Valle

En estos sectores, el SMN advierte la posibilidad de granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas superiores a los 80 km/h.

San Luis también en alerta: ráfagas de 90 km/h y granizo

La provincia de San Luis también enfrenta un escenario crítico. Para el sábado 21 de febrero, toda la provincia quedó bajo alerta naranja por tormentas fuertes. Las condiciones previstas incluyen:

Ráfagas de viento de hasta 90 km/h

Posible caída de granizo

Precipitaciones acumuladas entre 50 y 80 mm

Este tipo de alertas, según el SMN, se emiten cuando se espera la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos con capacidad de afectar a la población, los bienes materiales y el medio ambiente.

Recomendaciones del SMN

Ante la llegada de estas tormentas severas, se aconseja: