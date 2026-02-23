En la mañana de hoy en Formosa, se espera un clima fresco y parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C con un leve ascenso hasta los 20.5°C en el transcurso del día. La humedad alcanzará hasta el 96%, lo cual podría generar cierta sensación térmica más fría en las primeras horas. Se recomienda ir abrigado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, el pronóstico indica que el cielo seguirá parcialmente nublado. Las temperaturas continuarán frescas, propensas a descender a medida que avance la noche. Se mantendrán las condiciones de humedad, y los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 9 km/h, sin ser una preocupación mayor para los transeúntes.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Es recomendable que, si planeas salir, lleves un paraguas o una campera impermeable ligera, ya que aunque la probabilidad de lluvia es baja, la humedad podría hacer parecer que el ambiente está más húmedo de lo normal.