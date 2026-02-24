Lluvias y tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Desde la noche del lunes que se dan importantes lluvias en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en especial sobre el sur del Conurbano bonaerense. En este marco, el pronóstico dio detalles de la alerta amarilla que se activó por tormentas, así como también el momento en que se terminarán las precipitaciones.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 24 de febrero estará atravesado por peligrosos fenómenos, lo que requiere tomar precauciones tras la emisión de una alerta.

Lluvia, tormentas.

Hasta cuándo siguen las tormentas en Buenos Aires

En detalle, la advertencia del SMN hace referencia a tormentas fuertes que ocurrirán durante la tarde en Buenos Aires, con una probabilidad del 70%. Previamente, durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y a la noche seguirá presente el agua: se esperan tormentas aisladas que estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

La temperatura estará entre los 21° y 32°, en lo que aparece como la jornada más calurosa de la semana.

La buena noticia es que las tormentas no permanecerán a lo largo de la semana, ya que desde este miércoles 25 las condiciones mejoran. Se espera un cielo entre algo y parcialmente nublado, ya sin probabilidades de lluvia en Buenos Aires.

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: las localidades afectadas

El mensaje de la alerta advierte que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h”.

Además, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.

Alerta amarilla por tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Todo el AMBA está bajo alerta amarilla, además de numerosos partidos del interior de Buenos Aires. Todo el sector noreste, que limita con Santa Fe y Entre Ríos, recibirá intensas precipitaciones, que pueden escalar a situaciones más riesgosas este martes 24.

Cabe recordar que una alerta amarilla representa la aparición de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

