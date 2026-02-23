Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires. Foto: Imagen generada con Copilot para Canal 26.

Luego de un fin de semana con un leve alivio en las temperaturas, el buen clima tiene las horas contadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se aproxima un nuevo episodio de tormentas que volverá a complicar el panorama en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

El fenómeno llegará con lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica y podría afectar a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Además, no se descartan ráfagas de viento y chaparrones intensos.

Lluvia y tormentas en Buenos Aires. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

De esta manera, la última semana estará condicionada por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, hay que prestar atención a las actualizaciones oficiales del pronóstico.

A qué hora llueve en Buenos Aires

Para este lunes se espera una tarde marcada por tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%. La temperatura máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima será de 22°C.

Hasta cuándo llueve en Buenos Aires

El martes 24 continuará la inestabilidad, especialmente hacia la tarde y la noche, cuando podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas (10% a 40% de probabilidad). Será uno de los días más calurosos de la semana, con una máxima de 31°C y mínima de 21°C.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

A partir del miércoles 25, el panorama cambia: el cielo se presentará mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura bajará levemente, con 27°C de máxima y 17°C de mínima.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: SMN

El jueves 26 y viernes 27 mantendrán condiciones estables, con cielo algo nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 16°C y 27°C, sin precipitaciones en el pronóstico.

El fin de semana llegará con tiempo ideal: el sábado 28 tendrá una máxima de 29°C y el domingo 1 alcanzará los 30°C, ambos días con mínimas cercanas a los 20°C y sin lluvias previstas.

En resumen, tras un inicio de semana con tormentas y calor, el tiempo mejorará notablemente desde el miércoles y se espera un cierre de semana soleado y cálido en la ciudad.