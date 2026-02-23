Las tormentas provocarán un fuerte descenso en la temperatura. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El comienzo de la semana estará marcado por un cambio de tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se prevé el regreso de lluvias y tormentas, con posibilidad de caída de granizo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo oficial estima entre un 40% y 70% de probabilidad de lluvias en la segunda mitad del día, en el marco del avance de un frente frío que aportará inestabilidad. Si bien se espera actividad eléctrica y ráfagas, las temperaturas se mantendrían en valores cálidos al menos durante los próximos días.

El martes 24 de febrero continuarían las condiciones inestables en Buenos Aires, con temperaturas entre 21°C y 31°C y probabilidad de tormentas aisladas, especialmente por la tarde.

El miércoles 25 de febrero marcaría una mejora, con cielo parcialmente nublado y descenso térmico: se prevén mínimas de 17°C y máximas de 27°C. El jueves 26 y viernes 27 presentarían un patrón similar, con máximas cercanas a los 27°C y mínimas de entre 16°C y 17°C.

A nivel general, se prevé un progresivo descenso térmico en el centro y norte del país hacia la segunda mitad de la semana, asociado al ingreso de aire más fresco desde el sur.

Alertas meteorológicas en varias provincias del país

De acuerdo con los mapas de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, además del AMBA se esperan fenómenos de consideración en distintas regiones del país.

Rige alerta amarilla por tormentas en sectores de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos, gran parte de Corrientes y el sur de Misiones.

También alcanza a Chaco, Formosa y Tucumán, gran parte de Salta y el sur de Jujuy. En Catamarca, La Rioja, San Juan y zonas del noreste y este de Santa Cruz se mantiene el mismo nivel de advertencia.

En la Patagonia, casi todo Santa Cruz y el sur y este de Chubut estarán afectados por vientos fuertes, con velocidades estimadas entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Además, el organismo mantiene una alerta naranja por temperaturas extremas en el sur de Chubut, que incluye a localidades como Comodoro Rivadavia y Sarmiento.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

