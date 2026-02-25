Activaron una alerta por crecidas en el Río de La Plata:

Crecida del Río de la Plata (NA)

Este miércoles 25 de febrero se activó una alerta por crecidas del Río de La Plata, que impacta sobre la Ciudad de Buenos Aires, además de la Costanera Norte y Sur del conurbano bonaerense.

La advertencia fue emitida por el Servicio de Hidrografía Naval y se pidió aumentar los cuidados ante el pronóstico. Dicho organismo depende del Ministerio de Defensa de Nación, y reveló que esta alerta se mantiene vigente para lo que resta del miércoles 25.

Crecida del Río de La Plata - Dorrego y Libertador

El Centro de Prevención de Crecidas indicó que a las 11.00 se registró en el Puerto de La Plata una altura de 3.10 metros del río, mientras que a las 12.30 hubo el mismo panorama en el Puerto de Buenos Aires, en la zona del Muelle de los Pescadores.

Para las 13.30 se esperaba la altura más alta de la jornada en San Fernando con 3.20 metros sobre los valores indicados.

Este escenario se da en medio del temporal que azotó a la región en las últimas horas, que provocó que varios barrios continúen inundados.

Alerta por crecida en el Río de La Plata. Foto: SHN

Además, el mensaje de Servicio de Hidrografía Naval indicó que “de no mediar cambios en las situaciones hidrometeorológicas actuales, este alerta se mantendrá en vigencia”.

Cuándo vuelve la ola de calor a Buenos Aires

Luego de una semana con temperaturas moderadas y mañanas frescas, el calor volverá a ganar protagonismo en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las máximas irán en aumento progresivo hacia la primera semana de marzo.

Según el pronóstico, entre el miércoles y el viernes las temperaturas máximas se mantendrán entre los 26 °C y 27 °C, con días mayormente soleados y sin probabilidades de lluvia.

Sin embargo, el aumento de temperatura llegará el domingo 1 de marzo, cuando la máxima alcance los 32 °C. Aunque el pico de calor se sentirá con más fuerza el lunes con una temperatura prevista de 32 °C y una mínima elevada de 23 °C, anticipando un ambiente más pesado y típico de verano. Para el martes, si bien bajará levemente, el termómetro seguirá alto con 30 °C de máxima.

Vuelve el calor a Buenos Aires. Foto: SMN.

Durante toda la semana no se esperan precipitaciones, por lo que el tiempo estable acompañará el ascenso de las marcas térmicas. Así, quienes estaban esperando el regreso del calor intenso en la Ciudad ya pueden prepararse: el verano vuelve a hacerse sentir desde el domingo y especialmente el lunes.