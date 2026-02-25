Ola de calor, temperaturas extremas, calor.

Luego de una semana con temperaturas moderadas y mañanas frescas, el calor volverá a ganar protagonismo en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las máximas irán en aumento progresivo hacia la primera semana de marzo.

Según el pronóstico, entre el miércoles y el viernes las temperaturas máximas se mantendrán entre los 26 °C y 27 °C, con días mayormente soleados y sin probabilidades de lluvia.

Sin embargo, el aumento de temperatura llegará el domingo 1 de marzo, cuando la máxima alcance los 32 °C. Aunque el pico de calor se sentirá con más fuerza el lunes con una temperatura prevista de 32 °C y una mínima elevada de 23 °C, anticipando un ambiente más pesado y típico de verano. Para el martes, si bien bajará levemente, el termómetro seguirá alto con 30 °C de máxima.

Vuelve el calor a Buenos Aires. Foto: SMN.

Durante toda la semana no se esperan precipitaciones, por lo que el tiempo estable acompañará el ascenso de las marcas térmicas. Así, quienes estaban esperando el regreso del calor intenso en la Ciudad ya pueden prepararse: el verano vuelve a hacerse sentir desde el domingo y especialmente el lunes.

Cómo sigue el clima en los próximos días

Los días que restan de la última semana de febrero continuarán dentro de una tendencia estable, con temperaturas en ascenso: