Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Viajar al siglo XVIII en San Luis
Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
Viento
Este 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Noroeste 3 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 9 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 21°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol18:27
Horas de luz10h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:17 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 9 - 27 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Este 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Este 3 - 7 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Este 5 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Noreste 3 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Noroeste 5 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noroeste 9 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Norte 8 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Noroeste 6 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noroeste 4 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noroeste 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Oeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Oeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Este 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.