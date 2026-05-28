Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa atravesada por bancos de niebla que dificultan la circulación y la vida cotidiana desde las primeras horas de la mañana. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió su alerta violenta e informó hasta cuándo sigue este fenómeno.

Hasta cuándo rige la alerta violeta por niebla en Buenos Aires

Según el aviso del SMN, la alerta violeta por niebla en Buenos Aires se mantendrá activa hasta la tarde del jueves 28 de mayo, en un escenario donde el fenómeno seguirá afectando sobre todo la madrugada, la mañana y parte de las primeras horas del día.

El riesgo principal no está en la lluvia ni en un frente severo, sino en la reducción drástica de la visibilidad, que altera el tránsito en calles, accesos, rutas y también puede repercutir en vuelos y otros servicios de transporte. Por eso, mientras la alerta siga vigente, las recomendaciones apuntan a evitar traslados innecesarios, circular con extrema precaución, usar luces bajas y respetar una mayor distancia entre vehículos, especialmente en los tramos horarios donde la niebla se presenta con más densidad.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Las zonas afectadas por niebla en Buenos Aires

El mapa de advertencias del Servicio Meteorológico indica que las zonas de Buenos Aires bajo alerta violeta por niebla son: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, General Lavalle, Lezama, Pila, General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo.

Pronóstico para Buenos Aires: cómo sigue el clima

Jueves 28 de mayo: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C, con neblina hasta la tarde y cielo nublado a la noche. Se esperan vientos fuertes de hasta 22 km/h.

Viernes 29 de mayo: mínima de 12 °C y máxima de 16 °C con cuelo mayormente nublado. Vientos fuertes de hasta 22 km/h.

Sábado 30 de mayo: 10 °C de mínima y 18 °C de máxima, con cielo mayormente nublado y viento de hasta 22 km/h.

Domingo 31 de mayo: 11 °C de mínima y 18 °C de máxima, con cielo nublado.

Recomendaciones del SMN por niebla

Ante la alerta violeta, el organismo meteorológico difundió una serie de medidas preventivas:

Evitar circular si no es necesario.

Mantener distancia entre vehículos.

No sobrepasar a otros automóviles.

Encender luces bajas y antiniebla.

Reducir la velocidad.

Estacionar únicamente en lugares seguros fuera de la ruta.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Las condiciones de niebla podrían generar complicaciones también en aeropuertos y servicios de transporte durante las primeras horas del día, especialmente por la persistencia del fenómeno en distintos puntos del AMBA.