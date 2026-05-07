El nuevo puente peatonal y ciclista sobre el arroyo Ugarteche en Costanera Norte.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la construcción de un nuevo puente peatonal y ciclista sobre el arroyo Ugarteche, una obra estratégica destinada a mejorar la conectividad en la Costanera Norte y consolidar la red de espacios públicos sobre el Río de la Plata. El proyecto estará ubicado a la altura de la rotonda de avenida Sarmiento y Rafael Obligado, y permitirá unir el recientemente inaugurado Parque Carrasco con el Parque Salguero.

Puente sobre el arroyo Ugarteche: clave para conectar Parque Carrasco y Parque Salguero

El proyecto permitirá unir el recientemente inaugurado Parque Carrasco con el Parque Salguero.

El nuevo cruce se emplazará en la desembocadura del arroyo Ugarteche, en el extremo norte del Parque Carrasco, y facilitará el acceso directo al Parque Salguero. Será una estructura de uso exclusivo para peatones y ciclistas, integrada a las ciclovías y senderos existentes, con el objetivo de fomentar la movilidad sustentable en un entorno natural junto al río.

Corredor verde en Costanera Norte: cómo será la continuidad de espacios públicos

Será una estructura de uso exclusivo para peatones y ciclistas, integrada a las ciclovías y senderos existentes. Foto: GCBA

La obra permitirá dar continuidad al corredor verde que recorre la Costanera Norte, integrando distintos parques y paseos en un mismo circuito. De esta manera, se busca mejorar la circulación entre áreas recreativas y generar un sistema de espacios públicos más accesible, conectado y disfrutable tanto para vecinos como para visitantes.

Recuperación del frente costero: el plan de Buenos Aires para acercarse al Río de la Plata

El proyecto se enmarca en un proceso más amplio de transformación urbana que apunta a recuperar el vínculo histórico entre la ciudad y el Río de la Plata. Durante décadas, las tierras ganadas al río permanecieron subutilizadas, pero actualmente están siendo integradas al tejido urbano mediante nuevos parques, paseos y áreas recreativas. En este contexto, la apertura del Parque Carrasco en 2024 marcó un hito clave, con más de 81.000 metros cuadrados de espacio público que prioriza el contacto con el agua.

La obra permitirá dar continuidad al corredor verde que recorre la Costanera Norte, integrando distintos parques y paseos.

Movilidad sustentable y desarrollo urbano: el impacto del nuevo puente en Palermo y Recoleta

El puente beneficiará principalmente a los vecinos de Palermo y Recoleta, aunque su impacto se extenderá a miles de personas que recorren la Costanera Norte cada año. Al mejorar la accesibilidad y fortalecer la infraestructura verde, la obra contribuirá a una ciudad más integrada, con mayor protagonismo del espacio público y una movilidad más sustentable. Además, refuerza la estrategia del Gobierno de consolidar el frente costero como un gran espacio de encuentro, recreación y conexión con el río.