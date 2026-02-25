Llega un importante frente frío que hará bajar la temperatura. Foto: NA

El clima en Buenos Aires en la última semana de febrero está marcado por tormentas, intensas lluvias y ráfagas de viento sobre la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), después de las precipitaciones ingresará un frente frío que hará bajar la temperatura.

En esa línea, se espera una máxima de 26 °C para este miércoles 25 de febrero, una diferencia de seis grados si se toman los 32 °C que llegó a marcar el termómetro este martes.

En tanto, la mínima llegará a los 17 °C, de manera tal que la jornada comenzará con un aire fresco que dejará atrás el calor y la humedad de las últimas jornadas.

Cómo estará el clima en la Ciudad. Foto: NA

Cómo seguirá el clima en CABA durante la semana

El SMN también difundió el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el cambio brusco de condiciones dejará atrás las jornadas de calor y humedad:

Miércoles 25: descenso térmico, con marcas entre 17 °C y 26 °C y cielo parcialmente nublado.

Jueves 26: temperaturas de 19 °C a 26 °C, con nubosidad variable.

Viernes 27: entre 20 °C y 28 °C, con cielo parcialmente nublado.

Sábado 28: mínima de 21 °C y máxima de 30 °C, con condiciones similares.

Domingo 1: oscilará entre 23 °C y 31 °C, sin lluvias previstas.

El ingreso de aire más fresco detrás del frente de tormenta traerá un alivio respecto de la humedad agobiante que predominó en los últimos días.

El clima se estabilizará, pero la inestabilidad continúa latente

Aunque se espera que después del martes el tiempo comience a mejorar gradualmente, los meteorólogos advierten que la atmósfera continuará inestable en los próximos días.

Este tipo de escenarios, explican, se da cuando masas de aire cálidas y húmedas interactúan con sistemas de baja presión que favorecen la formación de nubes de tormenta capaces de regenerarse de manera local.

En esa línea, este frente puede dejar inestabilidad con algunos chaparrones, sin descartar tormentas aisladas sobre el noreste y este bonaerense.